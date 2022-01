Overijverige agent geeft boete om slechte kleding van de chauffeur

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een overijverige politieagent heeft de rechter gisteren verrast tijdens de behandeling van een verkeersboete die de diender had uitgeschreven voor een chauffeur van een minibusje.

Zij werd enige tijd geleden staande gehouden voor een controle van haar autopapieren. Toen die in orde bleken, vervolgde de politieagent zijn controle door om de auto heen te lopen en de lichten te inspecteren. Maar ook dat was in orde. De verkeerscontrole eindigde desondanks in een boete, omdat de vrouw sloffen droeg en geen schoenen.

Volgens de agent moet een buschauffeur in het openbaar vervoer goed gekleed zijn voor haar eigen veiligheid. Die wet bestaat inderdaad, maar is zo oud, dat de officier van justitie om vrijspraak vroeg. De rechter honoreerde dat verzoek met een grote lach op zijn gezicht.

