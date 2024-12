Algemeen Overlast prostitutie Fleur de Marie Dick Drayer 14-12-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Bewoners van Fleur de Marie kampen met ernstige overlast door prostitutie in hun wijk. Dat meldt de Èxtra. De situatie loopt volgens hen uit de hand, waardoor de rust en veiligheid in het gebied in gevaar zijn. Een groep bezorgde bewoners heeft een brandbrief gestuurd naar minister van Justitie, Shalten Hato, met een dringende oproep om in te grijpen.

In de brief wijzen de bewoners op het probleem van huizen die zijn omgebouwd tot bordelen, voornamelijk beheerd door mensen van Dominicaanse afkomst. Sommige woningen bevatten tot wel tien kamers die worden verhuurd aan prostituees. De uitbreiding van deze in hun ogen illegale bordelen verspreidt zich door de hele wijk, wat leidt tot een toename van overlast en criminaliteit.

Gevaarlijke situaties

De bewoners klagen over luide muziek die tot diep in de nacht speelt, zowel vanuit de huizen als vanuit geparkeerde auto’s. Dit verstoort hun nachtrust. Ook het lawaai van ronkende motoren, verkeersopstoppingen en schade aan eigendommen door foutparkeren dragen bij aan de problemen.

Daarnaast melden ze gevallen van inbraak, joyriding, ruzies tussen prostituees en bezoekers, en openbare dronkenschap. Afval zoals bierflessen, bekers en etensresten wordt overal achtergelaten, en mensen urineren in de buurt, wat stank veroorzaakt.

Een nabijgelegen sportterrein kan door de overlast niet meer gebruikt worden, wat de leefbaarheid verder ondermijnt. De bewoners hebben deze problemen al meerdere keren aangekaart bij de politie en specifieke locaties van prostitutie doorgegeven, maar er worden geen effectieve maatregelen genomen.

Oproep

In hun brief roepen de bewoners minister Hato met klem op om snel in te grijpen en maatregelen te treffen om de openbare orde en veiligheid in Fleur de Marie te herstellen. Kopieën van de brief zijn gestuurd naar ministers Charles Cooper en Javier Silvania, de voorzitter van het parlement en het Korps Politie Curaçao.

