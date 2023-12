Curaçaose drugshandelaar overleden bij verkeersongeluk in Colombia

ROTTERDAM – Bij een verkeersongeluk in Colombia is de 40-jarige Curaçaoënaar Ruchen Ernest Damon overleden. De in Rotterdam woonachtige man verbleef voornamelijk in Colombia. Volgens bronnen zou hij betrokken zijn geweest bij de invoer van drugstransporten en een connectie hebben met de groep rond Piet Costa.

Volgens Colombiaanse media zou Ruchen Ernest Damon onder flinke invloed zijn geweest van alcohol. Hij reed in de nacht van vrijdag op zaterdag 9 december tegen een lantaarnpaal aan, nadat hij afkomstig zou zijn geweest van een feestje.

In de auto werden meerdere flessen drank gevonden. Daarnaast zou hij veel te hard hebben gereden. Het ongeluk vond plaats in de Colombiaanse stad Baranquilla in de gemeente Santo Tomás. Op beelden van het ongeluk is te zien hoe de man dood in de auto ligt.

Volgens bronnen zou Ruchen Ernest Damon, die de bijnaam ‘Chito’ heeft betrokken zijn geweest bij de invoer van drugstransporten in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarbij zou hij veel hebben samengewerkt met de groep rondom Piet Costa.