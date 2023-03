Overleden gedetineerde in Krimpen aan den IJssel is Nigel Hill

De 24-jarige man die vorige week woensdag in zijn cel dood werd gevonden in PI Krimpen aan den IJssel is de uit Aruba afkomstige Nigel Hill. Hij zat een celstraf uit van acht jaar cel voor een beroving met zwaar geweld in Alkmaar in 2020. Dit meldt Boevennieuws.

Nigel Hill werd dood gevonden in zijn cel in PI Krimpen aan den IJssel. De man deelde de cel samen met de 29-jarige Abdel Karim T. Deze man kreeg vorig jaar 10 jaar cel en TBS opgelegd voor het doodsteken van de 53-jarige Majid Azoude.

Abdel Karim T. deelde een cel in PI Krimpen aan den IJssel met de 24-jarige Nigel Hill. Hillzat een straf uit van 8 jaar voor een gewapende overval waarbij een automobilist werd neergeschoten, zo vertellen bronnen. Een 46-jarige man had op 10 januari 2019 net zijn auto net geparkeerd op een parkeerplaats in de Wendelaarstraat in Alkmaar, toen Nigel Hill bij hem instapte en onder bedreiging van een vuurwapen geld eiste. Hierbij werd het slachtoffer in zijn schouder geschoten.

Volgens bronnen in de PI Krimpen aan den IJssel zou Abdel Karim T. zijn celgenoot tijdens en psychose de douche in hebben getrokken en hem daar vervolgens om het leven hebben gebracht. Er is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar justitie verdenkt Abdel Karim T. ervan dat hij zijn celgenoot Nigel Hill om het leven heeft gebracht.