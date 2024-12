Suriname Overlijden Desi Bouterse omgeven door ziekte, vlucht en mysterie Dick Drayer 28-12-2024 - 2 minuten leestijd

PARAMARIBO/AMSTERDAM – Het overlijden van Desi Bouterse, voormalig president en veroordeelde voor de Decembermoorden, roept in Suriname en daarbuiten talloze vragen en speculaties op. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd overleed Bouterse maandagavond op een geheime locatie waar hij ondergedoken zat. De voortvluchtige ex-legerleider werd gezocht door Interpol en kampte met ernstige gezondheidsproblemen.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel meldde eerder dat Bouterse, na zijn verdwijning begin dit jaar, medische behandelingen onderging in Cuba en Venezuela vanwege nierfalen. Bronnen suggereren dat hij recentelijk naar Suriname terugkeerde, mogelijk vanwege zijn verslechterende gezondheid. Van den Heuvel vermoedt dat Bouterse zich had neergelegd bij zijn situatie en zich voorbereidde op het einde.

Ondertussen circuleren in Paramaribo de meest uiteenlopende verhalen over zijn dood. Volgens De Ware Tijd werd zijn lichaam na zijn overlijden per boot en later over de weg vervoerd naar Leonsberg, omdat het vanwege eb niet aan land kon worden gebracht. Sommigen speculeren dat Bouterse bewust stopte met medische behandelingen, terwijl anderen zelfs beweren dat hij vervangen is door een dubbelganger.

Invallen

De politie, die op 23 december invallen deed op meerdere locaties, zou volgens geruchten Bouterse hebben aangetroffen en hem waardig hebben laten sterven. Korpschef Brian Isaacs bevestigde de invallen, maar niet de details over wat er werd aangetroffen.

Sociale media voeden de speculaties verder met nepbrieven waarin wordt gesteld dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het lichaam van Bouterse opeist voor DNA-onderzoek. Een arts heeft bevestigd dat Bouterse is overleden, maar het autopsierapport laat nog op zich wachten.

De Surinaamse regering kondigde een persbriefing aan over de geplande uitvaart van de voormalig president. Columnist Ashwin Ramcharan speculeert dat Operatie Kerstbrood, die tot de invallen leidde, was gebaseerd op informatie dat Bouterse ernstig ziek of stervende was.

