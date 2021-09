Overvaller komt om het leven na achtervolging politie

33 Gedeeld

Foto boven: Èxtra

Een overvaller is maandagavond om het leven gekomen na een achtervolging door de politie. De man verongelukte op zijn vlucht nadat hij met twee anderen een Chinese toko had overvallen op de dr. Maalweg.

Tijdens de achtervolging raakte de vluchtauto verschillende andere auto’s op de kaminda Duvert Boy Nicolina in Hoendenberg. Op de kruising van de kaminda Jose Anthonia en kaya Titiario botste de auto van de overvallers op een andere auto, die vervolgens tegen een lantarenpaal knalde.

De vluchtauto sloeg daarbij over de kop en belandde in een tuin. Twee overvallers werden ter plaatste gearresteerd. Het gaat om de 22-jarige B.S.K en de 18-jarige A.W.P.C, beiden uit Curaçao.

De derde overvaller zat beklemd in de auto en gaf geen teken van leven meer. De brandweer moest de auto openknippen om het lichaam uit de auto te halen. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven omdat familie nog niet is getraceerd.

In de auto zijn onder meer twee vuurwapens gevonden.