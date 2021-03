Overvallers gepakt na snel optreden van de politie

36 Gedeeld

WILLEMSTAD – Dankzij snel optreden van de politie zijn gisteren twee overvallers aangehouden. Die hadden kort daarvoor een minimarket overvallen in Gato.

De twee gingen ervan door in een maandag gestolen Kia Picanto. Maar lang duurde hun vlucht niet. De toegesnelde politie vond de auto in een tuin in Souax en arresteerde de twee mannen. Er wordt nu onderzocht of de twee nog meer overvallen op hun kerfstok hebben staan.

