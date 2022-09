Ozzie Albes met Atlanta Braves op bezoek in het Wittehuis

WASHINGTON – President Biden van de Verenigde Staten heeft gisteren Ozzie Albes en het hele team van de Atlanta Braves ontvangen op het Wittehuis. Reden was de overwinning van de Braves van de World Series 2021.

Het team is in Washington voor een serie van drie wedstrijden tegen de Washington Nationals. De Braves gaan het laatste stuk van het reguliere seizoen in met een play-off-plek die al is afgesloten, maar proberen nog steeds de New York Mets te achtervolgen voor de leiding in de MLB.

Braves tweede honkman Ozzie Albies vertelde Gray Television’s Washington News Bureau: “Het voelt geweldig om hier te zijn. Ik kijk altijd films en van buitenaf is het nu geweldig om hier te zijn.”

President Joe Biden benadrukte hoe de Braves in augustus 2021 kansloos leken en de play-offs zouden missen tot de uiteindelijke winst in de World Series. De president noemde de run van het team: “Een van de grootste ommekeren in de geschiedenis. Eerste titel in 26 jaar.”

De Braves overhandigden president Joe Biden aan het einde van de ceremonie een World Series-trui, ‘Biden 46’.