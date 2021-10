Ozzie Albies met Atlanta Braves op weg naar World Series

15 Gedeeld

Honkballer Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves nog één overwinning nodig om de World Series te halen. De Braves wonnen gisteren van de Los Angeles Dodgers in de best-of-seven serie en staan nu op 3-1.

Albies scoorde in een indrukwekkende partij twee keer voor de Braves. Kenley Jansen die closer is bij de Dodgers, kwam niet in actie. Vorig jaar nog won de Curaçaoënaar met de Dodgers de World Series.

Xander Bogaerts moest met Boston Red Sox op het eigen Fenway Park een zware nederlaag incasseren. Houston Astros won in Boston met 9-1 en nam in de serie een voorsprong van 3-2. De Astros kunnen het vrijdag in eigen stadion afmaken.

