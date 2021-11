Ozzie Albies wint met Atlanta Braves World Series

De honkballers van Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de World Series gewonnen. Gisteren wonnen zij met 7-0 van de Houstin Astros.

Daarmee waren de Braves in de best-of-seven series niet meer in te halen. De Curaçaoënaar Ozzie Albies liep twee punten binnen op homeruns van ploeggenoten Jorge Soler en Dansby Swanson. De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.

