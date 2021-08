Paard “Dakota” vermist op Curaçao

268 Gedeeld

WILLEMSTAD – Sinds gistermiddag is in de omgeving van Sint-Joris/Koraal Tabak een paard vermist. Dakota verdween rond 16:30 uur op de plantage Juan Luis waar hij samen met een ander paard deze zomer staat. Het vermoeden is dat het paard is meegenomen.

Gisteren werd er een zoektocht georganiseerd naar het paard, echter was dit zonder resultaat. Het paard is te herkennen aan zijn bruine kleur en een witte stip op zijn voorhoofd.

Mocht je Dakota ergens zien kun je contact opnemen met de politie of met Benjamin Emanuel via 5116905.

Lees ook: