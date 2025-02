Evenementen Paardenkarnaval start vanmiddag om vier uur Dick Drayer 16-02-2025 - 2 minuten leestijd

Archieffoto: Bea Moedt

WILLEMSTAD – De jaarlijkse paardenoptocht, bekend als de Marcha di Kabai, trekt vandaag vanaf vier uur in de middag door de straten van Willemstad. De parade start bij de Pater Euwensweg, ter hoogte van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), en eindigt rond negen uur ’s avonds bij de rotonde bij supermarkt Esperamos.

De route leidt de deelnemers via Awa Sa naar de Breedestraat in Otrobanda, waar ze tegen de normale rijrichting in rijden. De eerste stop is ter hoogte van Topogigio, waarna de parade verdergaat naar Palu Blanku. Hier volgt een tweede pauze bij de rotonde. Vervolgens trekt de stoet via de Rooseveltweg naar de hoogte van de Venezuelaweg voor een derde pauze, om daarna door te gaan naar de eindbestemming.

Dit jaar nemen vier groepen ruiters deel aan de optocht. Daarnaast zijn er een jeugdgroep en twee tienergroepen die ook in de parade zullen meerijden. Volgens het officiële protocol bestaat de parade uit verschillende eenheden, waaronder de politie, bikers en praalwagens die voor en achter de ruiters rijden. De ambassadeur van het evenement, samen met de prins en pancho, wordt halverwege de stoet geplaatst.

Het evenement, dat elk jaar veel bekijks trekt, verloopt volgens een vastgestelde volgorde. De organisatie heeft ook rustmomenten ingepland voor de ruiters en hun paarden. De paardenkarnaval wordt afgesloten door een politiewagen, die de parade in goede banen leidt.

