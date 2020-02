12 Gedeeld

Willemstad – Met de traditionele paardenoptocht is gisteren de eerste van een groot aantal carnavalsparades begonnen. De parade startte bij de SVB en ging via de Breedestraat naar Palu Blanku, trok daarna over de Rooseveltweg en Jan Noorduynweg, en eindigde bij Esperamos.

In totaal deden negen groepen mee met 300 deelnemers en 120 paarden. De 50e editie van het carnaval eindigt op dinsdag 25 februari met de Marche di Despedida.