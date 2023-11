Palapa’s in Marie Pampoen verwoest door aangestoken brand

Een groot aantal palapa’s in het recreatiegebied Marie Pampoen is gisteren afgebrand. De brandweer zegt dat de brand is aangestoken. Het recreatiegebied bestaat uit een strandgedeelte met 9 palapa’s.

Minister Cijntje, belast met toerisme, bezocht de plaats van de brand en liet zich informeren over de situatie. “Dit is betreurenswaardig, een situatie die we niet verwacht hadden. Onze eigen mensen, drie jongeren onder een palapa en daarna een grote vlam”.

Hij veroordeelde de actie en belooft dat de daders verantwoordelijk worden gehouden. De minister riep mensen die weten wie de daders zijn, inclusief de ouders van de jongeren, op om zich te melden.

Regels

“We geloven dat er mensen zijn die weten en gezien hebben, en we moeten kijken hoe we deze plek kunnen beschermen. Samen met de CTB en andere stakeholders zullen we bekijken hoe we dit gebied kunnen beschermen om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.”

De minister overweegt strengere regels in te voeren om het gebied te beschermen tegen dergelijk gedrag. “Het gedrag van mensen maakt dat we regels moeten instellen. We zijn niet beschaafd genoeg om ons te gedragen in zo’n prachtige omgeving als Marie Pampoen”, aldus Cijntje.

Op 12 juli van dit jaar werd de derde fase van Marie Pampoen een feit. In aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders werd het lint doorgeknipt voor de officiële opening van dit gebied.

Recreatie

Naast de negen palapa’s, is er ook een speelplaats voor kinderen, een openlucht fitnessruimte voor mensen met een beperking, een picknickplaats, een skatepark, een veld voor beachvolleybal, 4 kiosken voor commerciële activiteiten, een toiletgebouw, en diverse bankjes en tafels.

Ook zijn de wandel- en hardlooproutes verbeterd en uitgebreid, en zijn er nieuwe paden aangelegd, landschapsarchitectuur toegepast, verschillende soorten verlichting en installaties voor water, elektriciteit en riolering gerealiseerd.