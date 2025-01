Verkiezingen 2025 PAN voegt zich bij KEM: Amado Rojer op de lijst van KEM Dick Drayer 15-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Amado ‘Broertje’ Rojer, leider van de partij PAN, heeft zijn waardering uitgesproken voor Michelangelo ‘Low’ Martines, leider van de partij Kòrsou Esun Mihó (KEM), vanwege zijn toenadering om een samenwerking binnen de wat hij noemt: ‘gouden coalitie’ te realiseren. Volgens Rojer is deze stap een belangrijke aanzet naar een mogelijke overwinning bij de verkiezingen in maart van dit jaar.

In een persbericht benadrukte Rojer het belang van eenheid en de gedeelde missie van beide leiders om de armen op Curaçao te ondersteunen. Hij prees de moed van Martines om ondanks uitdagingen actief te blijven in de politiek en noemde de samenwerking tussen PAN en KEM ‘magnifiek’. Rojer uitte zijn vertrouwen dat het volk massaal achter KEM zal staan om verandering en verbetering te realiseren voor het algemeen welzijn van Curaçao.

Volgens Rojer is het nu tijd voor echte en duurzame verandering. Hij riep het volk op om partijleider Michelangelo Martines en KEM het mandaat te geven om deze verandering mogelijk te maken en stelde dat de partij KEM een kans verdient om deel uit te maken van de regering van Curaçao.

Uitdagingen

Rojer benoemt de uitdagingen niet maar gaan over het in opspraak raken van Martines. Op 5 november vorig jaar werd hij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel en witwassen, als onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek ‘Bleda’. Zijn voorarrest is sindsdien meerdere malen verlengd, en hij heeft zijn zetel in het parlement inmiddels opgegeven.

De aanhouding van Martines leidde tot protesten van zijn aanhangers. Zo organiseerde de partij KEM op 3 december een protestmars onder de slogan Free Lo Martines, waarin zij zijn vrijlating eisten en stelden dat hij onterecht wordt vastgehouden vanwege zijn politieke activiteiten.

