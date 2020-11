Papiaments kan meeliften op wens Friesland voor erkenning taal

Willemstad – Het provinciebestuur van Friesland moet contact opnemen met de regeringen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten over erkenning van het Fries in het Statuut. Dat vindt de Friese Nationale Partij.

Een aanpassing daarin is makkelijker dan een grondwetswijziging. Maar dan moeten de eilanden het voorstel van de Friezen wel ondersteunen. Het Papiaments kan in dat geval meeliften en ook erkend worden.

Twee jaar geleden besloot het kabinet Rutte om de minderheidstalen niet op te nemen in de Grondwet.