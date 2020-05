Papito van der Dijs overleden

10 Gedeeld

Willemstad – Pedro Adolfo van der Dijs is zaterdag overleden. Papito, zoals hij werd genoemd, is de vader van Cicely van der Dijs, partner van MFK-leider Gerrit Schotte.

Hij was vooral bekend van de pompstationsketen Vanddis. Daarvan zijn er zeven op het eiland. Papito woont al jaren in de Dominicaanse Republiek, maar zat vast op Curaçao vanwege corona. Hij is 78 jaar geworden.

