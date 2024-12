Nieuws Curaçao Pappy ritselt gratis boodschappen Dick Drayer 28-12-2024 - 2 minuten leestijd

ALMELO – Ritselen voor het goede doel, de Curaçaose Pappy Pieternella uit Almelo doet niet anders. En dat werpt zijn vruchten af. Vier dagen in de week rijdt hij met een fietskar vol boodschappen door zijn stad, langs adresjes waarvan hij weet dat de bewoners het lastig hebben. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Daarvoor moeten we mee, op de fiets door de stad.

Ze was een paar weken ‘echt heel erg slecht’, zegt Anja in haar kleine sociale huurwoning aan de Rietstraat. Ze zit op haar rollator in haar knusse woonkamertje. „Toen kwam hij vijf dagen in de week langs, een week zelfs elke dag. Gewoon om te vragen hoe het gaat. Waar vind je dat nog?”

Hij zit naast haar, op de bank. Pappy Pieternella. Fenomeen. De vraag aan Anja was of de op Curaçao geboren Pappy voor haar het verschil maakt. Ja dus. En niet zo’n beetje. „Het is onvoorstelbaar wat hij is begonnen en hoe hij dat heeft opgebouwd. De boodschappen die hij brengt, dat is heel belangrijk.”

Ze moet het doen van een bijstandsuitkering, dat is geen vetpot, ‘dat weten we allemaal’. En we weten ook allemaal hoe duur de boodschappen zijn geworden. Anja had zich aangemeld voor de voedselbank, opnieuw. Ze kwam er niet voor in aanmerking. Ze heeft een tientje per maand te veel. „Pappy vraagt niet naar papieren.”

