Verkiezingen 2025 PAR lanceert vernieuwd partijprogramma, nadruk op economie, onderwijs en sociale vooruitgang

WILLEMSTAD – De politieke partij PAR heeft haar partijprogramma voor de regeerperiode 2025-2029 gepresenteerd, waarin de nadruk ligt op economische groei, onderwijshervormingen en sociale welvaart. De partij pleit voor een versterking van de toeristische sector, diversificatie van de economie, en strategische samenwerking binnen het Koninkrijk der Nederlanden en de Caribische regio. Daarnaast worden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg als cruciaal beschouwd voor een duurzame toekomst van Curaçao.

Het programma bevat een reeks maatregelen gericht op economische versterking, sociale zekerheid en betere infrastructuur. Zo wordt onder andere voorgesteld om Schottegat te ontwikkelen tot een multi-industriële hub, de toeristische sector te verduurzamen en de onderwijskwaliteit op te krikken.

Hoe de PAR denkt het programma te betalen, wordt niet gemeld.

Economie

Curaçao’s economie is traditioneel sterk afhankelijk van de toeristische sector en zo meer moeten diversficieren. Een van de kerninitiatieven is de transformatie van Schottegat tot een multi-industriële hub, met focus op duurzame energie, logistiek en maritieme industrie. Dit moet niet alleen werkgelegenheid creëren, maar ook buitenlandse investeringen aantrekken.

Daarnaast wil de partij het toerisme verder ontwikkelen door te investeren in hoogwaardig verblijfstoerisme, duurzaam hotelbeheer en betere integratie van lokale landbouwproducten in de toeristische consumptie. De nadruk ligt op het verlagen van de ecologische voetafdruk en het minimaliseren van de negatieve effecten van massatoerisme.

Een ander opvallend voorstel is de oprichting van een Food Hub op Curaçao, waarbij het eiland een logistiek knooppunt wordt voor voedselimport en -export in samenwerking met Latijns-Amerikaanse landen en de EU. Hierdoor kan het eiland een belangrijk distributiecentrum worden, wat nieuwe handel en werkgelegenheid genereert.

Onderwijs als sleutel tot vooruitgang

Een van de kernpunten van de PAR is onderwijshervorming, die wordt gezien als de basis voor een welvarende samenleving. Het programma stelt voor om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt en investeert in digitale geletterdheid en technische opleidingen.

Een opvallend initiatief is het Teach Them Young-programma, dat kinderen vanaf jonge leeftijd vaardigheden aanleert op het gebied van technologie, duurzaamheid en ondernemerschap. Daarnaast wil de partij een platform opzetten voor samenwerking binnen het Koninkrijk op het gebied van onderwijs, waardoor kennis en middelen efficiënter kunnen worden ingezet.

Een ander speerpunt is de versterking van de technische en beroepsgerichte opleidingen, die jongeren voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt. De PAR wil stimuleren dat meer jongeren kiezen voor beroepen in de techniek, IT en duurzame energie, sectoren waar de komende jaren een groeiende vraag naar is.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg op Curaçao kampt met hoge kosten en lange wachttijden. De PAR pleit voor een herstructurering van het zorgsysteem, waarbij wordt ingezet op preventieve zorg en het verlagen van de medische kosten. Dit moet onder andere gebeuren door samenwerking binnen het Koninkrijk en de introductie van een elektronisch patiëntendossier.

Daarnaast stelt de partij voor om het gezondheidsbudget efficiënter te besteden, onder andere door collectieve inkoop van medicijnen en medische apparatuur. Er wordt gepleit voor een zorgautoriteit die toezicht houdt op de kwaliteit en kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg. Ook is er aandacht voor vergrijzing en ouderenzorg, met plannen voor meer faciliteiten en ondersteuning voor senioren.

Sociale zekerheid en werkgelegenheid

Werkloosheid en sociale ongelijkheid zijn belangrijke uitdagingen op Curaçao. De PAR pleit voor een hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij de nadruk ligt op beter onderwijs, omscholing en ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen. Er wordt voorgesteld om een MKB-fonds op te richten dat ondernemers financiële steun biedt en hen helpt hun bedrijven te laten groeien.

Daarnaast introduceert de partij plannen voor sociale woningbouw en betaalbare huisvesting, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Er wordt ingezet op een nationale vacaturebank en betere samenwerking tussen werkgevers en onderwijsinstellingen om jongeren sneller aan een baan te helpen.

Een ander voorstel is een verhoging van de AOV-uitkering, zodat ouderen een waardig bestaan kunnen leiden. De partij benadrukt dat sociale zekerheid een basisrecht is en dat een inclusieve samenleving van groot belang is voor de toekomst van Curaçao.

Infrastructuur en mobiliteit

Om economische groei te ondersteunen, zet de PAR in op verbetering van de infrastructuur. Verkeersknelpunten, zoals in Curaçao’s stadscentrum en Banda Bou, worden aangepakt, en de partij wil investeren in een duurzamer transportsysteem. Dit omvat onder andere betere wegen, openbaar vervoer en fietsvriendelijke stadsplannen.

Daarnaast wordt er ingezet op een modernisering van de energie- en waterinfrastructuur, waarbij hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie een grotere rol krijgen.

Een toekomstbestendig Curaçao

Het partijprogramma van de PAR is ambitieus en richt zich op duurzaamheid, economische groei en sociale rechtvaardigheid. Door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur wil de partij Curaçao minder afhankelijk maken van externe invloeden en de veerkracht van de economie vergroten.

Met deze visie en concrete, maar niet doorgerekende actiepunten hoopt de PAR het vertrouwen van de burgers terug te winnen en het eiland klaar te stomen voor de toekomst.

