Parkeerbeheer moet nog zes miljoen gulden afdragen aan de overheid

28 Gedeeld

WILLEMSTAD – De parkeerautoriteit op Curaçao moet nog zo’n zes miljoen gulden betalen aan de overheid. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat gisteren verscheen.

Dat is een kwart van de 24 miljoen gulden die de parkeerwachters hebben binnengehaald de afgelopen jaren. Inning van die gelden is tot nu toe niet gebeurd mede omdat de parkeerautoriteit geen jaarrekeningen produceert.

Volgens de Rekenkamer treft het ministerie van Verkeer en Vervoer schuld, omdat ze niets doet. Parkeren in de binnenstad is op dit moment gratis, want het contract met de parkeerautoriteit is afgelopen en een nieuwe partij is nog niet geselecteerd.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures