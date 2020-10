Parlement akkoord met zelfstandige Kiesraad

Willemstad – Het parlement is akkoord gegaan met de nieuwe wet op de Kiesraad. Die wordt daarmee op afstand van de regering gezet.

Transparency International concludeerde in 2013 al dat dit nodig is en in 2017 ging het inderdaad mis. De regering Pisas zette de Kiesraad opzij om de verkiezingen uit te stellen, waarop Nederland ingreep.

Met de verzelfstandiging van de Kiesraad, die verkiezingen organiseert, kan een regering in principe geen verkiezingen meer tegenhouden.

