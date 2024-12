Overheid Parlement geeft ruim een miljoen gulden uit aan reisbudget Redactie 04-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Staten van Curaçao hebben in 2023 en 2024 tot nu toe een totaalbedrag van bijna 1,2 miljoen gulden uitgegeven aan dienstreizen. Dit blijkt uit antwoorden van de regering tijdens de Centrale Commissievergadering over de begroting voor 2025. Met dit budget werden 146 reizen uitgevoerd, waarvan 79 met bestemming Panama.

Panama, waar het Latijns-Amerikaanse en Caribische parlement (Parlatino) is gevestigd, blijft de populairste bestemming voor Statenleden. Andere veelvoorkomende bestemmingen waren Nederland en Sint-Maarten. De reisuitgaven bedroegen in 2023 ruim 550.000 gulden, terwijl in 2024 tot oktober al ruim 630.000 gulden is besteed.

Vicevoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) en Statenlid Sheldry Osepa (PNP) behoren tot de meest actieve reizigers in 2023, met meerdere bezoeken aan Panama.

Voor 2025 is in de begroting een verhoogd reisbudget opgenomen van 600.000 gulden. Dit bedrag is goedgekeurd door het parlement en maakt verdere internationale representatie mogelijk.

