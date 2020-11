2 Gedeeld

Willemstad – Het parlement van Curaçao heeft vergaderingen en commissiebijeenkomsten voorlopig uitgesteld. Reden is dat partijleider Gilmar ‘Pik’ Pisas positief heeft getest op Covid-19.

Meer leden in de fractie zouden corona hebben opgelopen. Pisas is in quarantaine.

Gisteren werden een recordaantal van 105 mensen positief getest het virus. Als dat doorzet de komende dagen komen er strengere maatregelen.

