Parlement van Curaçao opent condoleanceregister voor Amerigo Thodé

WILLEMSTAD – Naar aanleiding van het overlijden van parlementslid Amerigo Thodé, kondigt het parlement van Curaçao aan dat er gelegenheid is om deze dagen het condoleanceregister te tekenen.

Het register staat in de lobby van het hoofdgebouw van het Parlement (BNA) aan het Wilhelminaplein en is geopend van maandag 18 december tot en met woensdag 20 december 2023, tussen 9:00 uur ’s ochtends en 15:00 uur ’s middags.

Bijeenkomst

Gisteren hield het Parlement van Curaçao een plechtige bijeenkomst ter nagedachtenis aan het parlementslid en fractieleider van MFK, die donderdag na een kort ziekbed overleed. Aan het begin van de bijeenkomst sprak de voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca, over de tijden van leven en sterven, en het moment om afscheid te nemen van Amerigo Thodé.

De voorzitter herinnerde Amerigo Thodé als iemand met een enorme passie voor zijn werk, altijd binnenkomend met zijn tas vol documenten. Thodé werd beschreven als een wandelende encyclopedie, vol passie voor zijn werk, zelfs vanaf zijn ziekbed.

Tijdens de herdenking erkende de voorzitter dat je politieke verschillen kan hebben, maar toch het individu als persoon kan waarderen. Ze benadrukte het belang van balans in herinnering, waarbij ze zowel de sterke debatten als de waardering van Thodé voor collega’s zoals parlementslid Zita Jesus-Leito aanhaalde.

Andere parlementsleden herinnerden Thodé ook als een toegewijd en gepassioneerd parlementslid, zowel in hun bijdragen als in persoonlijke anekdotes. Ze spraken over zijn invloed, zijn advies en zijn onmiskenbare aanwezigheid in het parlement.