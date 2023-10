Parlementaire delegatie Curaçao in overleg met Aruba en Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Een delegatie van het Parlement van Curaçao neemt deel aan een tripartiet overleg met Aruba en Sint-Maarten op Sint-Maarten. Dat begint vandaag en wordt morgen afgesloten.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de delegaties van de parlementen met elkaar in gesprek gaan en informatie en standpunten uitwisselen over de voortgang van de Geschillenregeling. Ook wordt gepraat over de connectiviteit tussen de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Daarnaast praten de delegaties over het democratisch tekort in verband met het gebruik van consensuswetten. Het democratisch tekort ontstaat doordat consensuswetten worden opgesteld en goedgekeurd door het Koninkrijk, terwijl de Caribische landen beperkte mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op de inhoud van de wetten of om zich ertegen te verzetten.

Ook de herstructurering van de belastingstelsels, gebaseerd op de landspakketten staat op de agenda. De landspakketten zijn een voortvloeisel uit het inmiddels afgeschoten COHO, waarmee Nederland hervormingsmaatregelen wilde invoeren na de coronacrisis.

Het tripartiete overleg is via een zoomstream van het parlement van Sint Maarten te volgen.