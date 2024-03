Parlementaire EnquÃªtecommissie HNO zet openbare verhoren vrijdag voort

Gezondheidszorg Parlementaire Enquêtecommissie HNO zet openbare verhoren vrijdag voort Redactie 2024-03-14 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Na een reeks openbare verhoren heeft de parlementaire-enquêtecommissie HNO, die onderzoek doet naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, besloten meer getuigen te horen. De verhoren worden voortgezet op vrijdag en zaterdag om een diepgaander inzicht te verkrijgen in de besluitvorming tijdens het bouwproces.

De verhoren, die een belangrijk onderdeel vormen van het onderzoek van het Curaçaose parlement, werden tijdelijk onderbroken na gesprekken met bankier Leo Rigaud en transitiemanager Gilbert Martina. Bijzonder aan de verhoren is dat gesprekken met buiten het land verblijvende personen virtueel plaatsvinden, zonder de verplichting tot het afleggen van een belofte of eed. De volledige enquêteregeling is beschikbaar op de website van de enquêtecommissie.

De aankomende openbare verhoren, die gepland staan voor vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart zijn essentieel voor de afronding van het onderzoek. De commissie streeft ernaar om in april haar eindrapport aan het parlement te presenteren. Onder de volgende getuigen bevinden zich Dito Garmers en Ashley Duits, die respectievelijk zullen spreken over de constructie en de medische toekomst van het ziekenhuis.

Alle voorgaande 26 openbare verhoren zijn terug te kijken via het webcastsysteem op de website van het parlement. Dit biedt het publiek de mogelijkheid om het onderzoeksproces op de voet te volgen.