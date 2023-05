Parlementariër Curaçao streeft naar wetsvoorstel om homohuwelijk te blokkeren

WILLEMSTAD – Rennox Calmes, de leider van de Curaçaose politieke partij Trabou pa Kòrsou (TPK), wil het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht op Curaçao via de wet blokkeren. Of er steun is voor zijn wetsvoorstel is niet bekend. Mocht het voorstel na de verschillende adviesraden de Staten halen, dan heeft het een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de 21 zetels in het Curaçaose parlement nodig.

In december vorig jaar oordeelde de rechter dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen van Curaçao. Hierop reageerde de regering door dezelfde maand nog in cassatie te gaan. Volgens het Curaçaose kabinet is er geen juridische verplichting, noch nationaal, noch internationaal, om het traditionele huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht.

Het huidige Burgerlijk Wetboek van Curaçao stelt dat een huwelijk enkel tussen een man en een vrouw kan worden gesloten. Maar de rechter vindt deze bepaling in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod, zoals vastgelegd in de grondwet van Curaçao.

Stoel

Calmes stelt dat de rechter met deze uitspraak ‘op de stoel van het parlement gaat zitten’. Dat is volgens hem onwenselijk bij een ‘dergelijk fundamenteel onderwerp’. Hij beweert verder dat de Curaçaose bevolking nooit heeft aangegeven een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te accepteren.

Eerder, in februari, ging ook de regering van Aruba in cassatie tegen een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof op Curaçao over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao. De Arubaanse regering argumenteerde dat de rechter met deze uitspraak ‘op de stoel van de regering is gaan zitten’.