Politiek Parlementariër Martines ook gearresteerd op verdenking van drugshandel Redactie 05-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Facebook

WILLEMSTAD – Michelangelo ‘Lo’ Martines, parlementslid en oprichter van de partij Kòrsou Esun Mihó (KEM), is dinsdagochtend niet alleen opgepakt op verdenking van betrokkenheid witwassen, maar ook drugshandel. De aanhouding vond plaats in het kader van het strafrechtelijk onderzoek ‘BLEDA’, dat zich richt op ernstige misdrijven met grote impact op de veiligheid in de gemeenschap.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestatie van Martines, die eerder een gevangenisstraf uitzat voor een drugsdelict. Deze aanhouding volgt na meer dan een jaar van intensief onderzoek door het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Onder begeleiding van een hulpofficier van justitie heeft het RST ook een huiszoeking uitgevoerd, waarbij verschillende artikelen in beslag zijn genomen die mogelijk belastend bewijs vormen.

Martines, die bekend staat als het enige fractielid van KEM, speelde recent een rol bij de versterking van de regering-Pisas. Zijn partij KEM zou de nieuwe minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn leveren, maar een officiële benoeming van deze minister bleef tot nu toe uit.

Het Openbaar Ministerie geeft aan op dit moment geen verdere details vrij te kunnen geven om het onderzoek niet te belemmeren. Maar er wordt niet uitgesloten dat er meerdere arrestaties volgen.

