Parlementariërs Mansur en Santos Do Nascimento overhandigen brief aan Arubaanse Gouverneur over Rijkswet financieel toezicht

ORANJESTAD – Parlementslid Miguel Mansur van ACCION21 en onafhankelijk parlementslid Ryçond Santos Do Nascimento overhandigen vandaag een brief aan de Gouverneur van Aruba over de Rijkswet financieel toezicht, RAFt.

De bedoeling is om vervolgens een persconferentie te houden om meer informatie te geven over het onderwerp. Het is bekend dat beide Statenleden voorstander zijn van het invoeren van financieel toezicht via een Rijkswet. De brief die zij overhandigen wordt ook verzonden naar Nederlandse bestuurders en politici.

Nederland heeft de aflossing en rente op de coronaleningen gekoppeld aan een nieuwe Rijkswet voor het financieel toezicht op Aruba. Als Aruba alsnog akkoord gaat met een rijkswet kan de rente voor Aruba op die leningen worden verlaagd van 6-8 procent naar rond de 3 procent.