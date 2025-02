Politiek Parlementariërs minder actief in debatten Dick Drayer 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Uit het vierde kwartaalrapport van de Staten van Curaçao blijkt dat een deel van de parlementariërs nauwelijks actief deelnemen aan debatten en commissies. Vooral de aanwezigheid bij vergaderingen en spreektijd in openbare vergaderingen en commissies laat te wensen over. Dat valt te concluderen uit het rapport van de griffie van de Staten.

Volgens dat rapport, dat de activiteiten van Statenleden in de laatste drie maanden van 2024 analyseert, zijn er opvallende verschillen in betrokkenheid. Zo blijkt dat sommige leden nauwelijks het woord nemen tijdens vergaderingen, terwijl anderen vaker aan de debatten deelnemen. De grootste inbreng tijdens openbare vergaderingen kwam van Statenleden van de Partij Nashonal di Pueblo (PNP) en de Movementu di Pueblo (MAN). Statenleden van deze partijen namen respectievelijk dertien en elf keer het woord tijdens agendapunten.

Bij de Centrale Commissie en andere parlementaire commissies was de opkomst over het algemeen laag. In sommige commissies werd nauwelijks vergaderd of ontbraken leden volledig.

Ook de zogenaamde ‘Vragenuurtjes’, waarin Statenleden ministers vragen kunnen stellen, kenden een wisselende opkomst. Sommige leden namen hier regelmatig deel aan, terwijl anderen helemaal geen vragen stelden. Dit patroon zet de discussie aan over de mate waarin gekozen volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid nemen in het parlementaire proces.

Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de vergaderingen en spreektijden van elk Statenlid. De gegevens kunnen van belang zijn voor kiezers bij de beoordeling van de inzet van hun vertegenwoordigers in de Staten.

