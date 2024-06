Politie en Justitie Parlementslid Calmes vrijgelaten Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Rennox Calmes is vanochtend vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Twee anderen, waaronder zijn partner zijn ook heengezonden. Alle drie blijven verdachten terwijl het onderzoek voortduurt.

Calmes werd donderdagochtend aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. De oud-politieagent wordt ervan beschuldigd dat hij de salarisgegevens van zijn partner heeft vervalst.

De vrouw is onlangs in dienst getreden als fractiemedewerker van Calmes in het parlement. Haar salaris is gebaseerd op haar laatste salaris dat ze had bij een lokale bank. Door dat te verhogen, steeg haar salaris als fractiemedewerker. De vervalsing is door het parlement ontdekt.