Parlementslid Kevin Maingrette verdacht van omkoping bij val kabinet Sint-Maarten

Kevin Maingrette - Foto Facebook

PHILIPSBURG – Het Recherche Samenwerkingsteam RST heeft vrijdag doorzoekingen verricht in de woning en het kantoor van Kevin Maingrette. Dit parlementslid zou zijn omgekocht om de val van het kabinet Mercelina te veroorzaken. Mogelijk zijn de partijen National Alliance (NA) en United People’s Party (UP) ook betrokken bij deze zaak.

Het Openbaar Ministerie meldt in een persbericht dat de doorzoekingen plaatsvonden in het kader van het strafrechtelijk onderzoek Metz. De ontstane verdenking wordt grondig onderzocht om duidelijkheid te verschaffen of er daadwerkelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor, tijdens en na de val van de pas zeventien dagen oude regering van Luc Mercelina, aldus het OM in een verklaring.

“De geloofwaardigheid en legitimiteit van de democratie van Sint-Maarten staan op het spel. De impact van de regeringsval op de burgers van Sint-Maarten is significant. Dit betekent dat de regering geen cruciale beslissingen meer kan nemen en dat de burgers van Sint-Maarten opnieuw naar de stembus moeten tijdens het orkaanseizoen,” aldus de verklaring.

Machtsgreep

Op 20 mei kondigde Maingrette aan zijn steun voor de regering van premier Luc Mercelina in te trekken. Hij stapte uit zijn partij NOW en tekende dezelfde dag nog een coalitieakkoord met de oppositiepartijen National Alliance (NA) en United People’s Party (UP). Met deze snelle manoeuvre bezorgde hij hen de meerderheid in het parlement.

Maar premier Mercelina wist de zogenaamde machtsgreep te dwarsbomen. Terwijl hij naar de gouverneur ging om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden, vroeg hij direct om nieuwe verkiezingen. Met deze strategische zet werden de plannen van NA en UP met één pennenstreek tenietgedaan en werd de partijloze Maingrette buitenspel gezet.

Geen arrestaties

Er zijn tot op heden geen arrestaties verricht. Iedereen die mogelijk informatie heeft over deze gebeurtenissen wordt dringend verzocht deze te delen met het onderzoeksteam. Dit kan via het e-mailadres: tip@rstpolitie.com.

Het RST voert het strafrechtelijk onderzoek Metz uit onder het gezag van het Centrale Team van het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het Centrale Team richt zich primair op een gespecialiseerde aanpak om corruptie en ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

Het team voert voornamelijk strafrechtelijke onderzoeken uit naar complexe criminaliteit met een financieel-economische component en waarbij Politically Exposed Persons (PEP), overheidsfunctionarissen, overheids-NV’s, facilitators of organisaties in de publieke sector betrokken zijn.

