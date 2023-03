Parlementslid Sint-Maarten Rolando Brison gearresteerd voor omkoping

PHILIPSBURG – Parlementslid van Sint-Maarten, Rolando Brison, is gearresteerd voor omkoping door het Criminal Investigation Team (RST). Bovendien zijn er volgens de Extra huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachte thuis en op zijn werkplek in het Parlementsgebouw van Sint-Maarten.

De arrestatie en huiszoekingen zijn uitgevoerd in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek genaamd “Lissabon”, waarbij politici worden verdacht van het aannemen van steekpenningen en machtsmisbruik in hun functie. Het onderzoek is nog gaande en het is niet uitgesloten dat er meer arrestaties en huiszoekingen zullen plaatsvinden.

Het Central Team van het RST voert het onderzoek “Lissabon” uit onder leiding van de Procureur Generaal van Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het team richt zich op een gespecialiseerde aanpak om corruptie en destabiliserende misdaden te bestrijden.

Brison was kortgeleden nog in het nieuws omdat hij van de cryptocurrency Tron (TRX) een wettelijk betaalmiddel wil maken in Sint-Maarten. Met behulp van Tron wil Brison de commerciële en economische infrastructuur hervormen.