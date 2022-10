Parlementsvoorzitter Sint Maarten weggestemd 

PHILIPSBURG – Grisha Heyliger-Marten is gisteren weggestemd door het parlement van Sint Maarten, nadat ook haar twee partijgenoten voor haar vertrek stemden. Ze was precies een jaar in functie.

De Statenvoorzitter kreeg een meerderheid van acht stemmen tegen na een vergadering over de uitbreiding van de coalitie. Daarin gaf Grisha Heyliger aan een document daarover niet te willen tekenen.

De coalitieregering onder leiding van Silveria Jacobs kreeg in september de steun van twee nieuwe parlementsleden: Akeem Arrindell en Chanel Brownbil. Met de steun kon Jacobs de stabiliteit binnen de regeringscoalitie waarborgen.

Het ontslag van Heyliger-Marten als voorzitter betekent dat er tijdens een volgende parlementaire vergadering een nieuwe voorzitter moet worden gekozen.

Elke nieuwe vergadering wordt voorlopig voorgezeten door de huidige eerste vice-voorzitter van het parlement, William Marlin en bij zijn afwezigheid, tweede vice-voorzitter, parlementslid Sidharth Bijlani.

Weg bij UP

Enkele uren na haar terugtreding maakte Grisha Heyliger Martin ook bekend op te stappen uit de UP-party, de partij die door haar man is opgericht.

Ze gaat door als 5e onafhankelijk parlementslid in het vijftien zetel tellende parlement van Sint Maarten.