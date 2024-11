Kerk en Samenleving Parochie La Bírgen Milagroso di Buena Vista viert 65 jaar parochiefeest Redactie 30-11-2024 - 3 minuten leestijd

De Parochie La Bírgen Milagroso di Buena Vista vierde afgelopen woensdag haar Patroonsfeest. Hoewel het geen groot evenement was, had de viering, volgens Anthony Haile, kenner van de Rooms-katholieke traditie, een heel bijzondere betekenis. De viering markeerde het 65-jarig bestaan van de parochie en trekt niet alleen parochianen uit Buena Vista, maar ook gelovigen uit verschillende andere wijken van Curaçao.

“Deze bijzondere kerk heeft een diepere betekenis omdat onze bisschop vele jaren geleden zijn pastorale werkzaamheden in deze kerk begon voordat hij 24 jaar geleden Bisschop werd van Diocese van Willemstad”, aldus Haile. “Het mooie aan deze kerk is dat alle pastoors zich inzetten om jongeren uit de buurt te vormen en hen extra hulpmiddelen te bieden die hen kunnen helpen in hun leven.”

Tegenwoordig is de kerk voorzien van airconditioning, wat vooral in de warme maanden een welkome toevoeging is. Dit maakt het bijwonen van de Heilige Mis een nog aangenamere ervaring. Mgr. Luis Secco

Patroonsfeest

Een Patroonsfeest is een feestdag ter ere van een heilige of een patroon die als beschermheilige van een specifieke gemeenschap, kerk, stad, regio, beroep of instelling wordt beschouwd. Deze feestdag wordt vaak gevierd in katholieke en orthodoxe tradities, waar het gebruikelijk is om een bepaalde heilige als beschermheer of -vrouw te hebben.

Voor de gelegenheid van het Patroonsfeest werd de mis gevierd door bisschop, Mgr. Luis Secco, samen met verschillende pastoors van andere parochies en een diaken. Tijdens de viering benadrukte onze bisschop het belang van Maria in het katholieke leven leven en de waarde die dit heeft voor iedere katholiek. “Secco legde uit dat wij als katholieken niet zozeer geloven in het beeld zelf, maar dat dergelijke symbolen ons helpen om dichter bij Christus te komen. Onze devotie blijft niet beperkt tot het beeld of een medaille, maar richt zich op de diepere betekenis ervan voor ons geloof als katholieken”, aldus Haile.

Anthony Haile op de foto

Voor de gelegenheid was het beeld van La Bírgen Milagroso, prachtig versierd met bloemen. Na de mis maakten veel gelovigen van de gelegenheid gebruik om een foto te maken bij het Maria Beeld. De muzikale omlijsting was in handen van het koor Kanta Kumi den Señor, dat volgens Haile een bijzondere sfeer toevoegde aan de Heilige Mis.

Pastoor Fernando, ondanks zijn gezondheidsproblemen, was aanwezig en sprak zijn dankbaarheid uit aan onze bisschop en aan allen die hebben bijgedragen aan het succes van dit feest.

