Nieuws uit Nederland Paspoortwet gewijzigd: geen invloed Caribische landen op Nederlandse identiteitskaart Dick Drayer 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Nederlandse identiteitskaart (NIK) wordt losgekoppeld van de Paspoortwet en ondergebracht in een aparte nationale wet. Dit betekent dat de Caribische landen binnen het Koninkrijk – Aruba, Curaçao en Sint-Maarten – niet langer betrokken zijn bij wijzigingen die uitsluitend Nederland aangaan.

De wijziging volgt op de constatering dat de Nederlandse identiteitskaart sinds 2013 geen officieel reisdocument van het Koninkrijk meer is, maar enkel een identiteitsbewijs voor het Europese deel van Nederland. Voor de Caribische landen betekent dit een verlichting van administratieve lasten, omdat toekomstige veranderingen in de regelgeving rond de identiteitskaart geen invloed meer hebben op hun systemen of wetgeving.

De bevoegdheden van de gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om een identiteitskaart in te houden, blijven gehandhaafd. Ook blijft de Nederlandse identiteitskaart opgenomen in de bestaande registraties van reisdocumenten, wat belangrijk is voor het bestrijden van fraude en misbruik.

Met deze wijziging kan Nederland sneller inspelen op Europese regelgeving en technologische innovaties zonder dat een uitgebreide rijkswetprocedure nodig is. De Caribische landen zijn in dit proces expliciet buiten de besluitvorming gehouden, omdat de regeling van de Nederlandse identiteitskaart geen directe gevolgen heeft voor hun belangen.

