Luchtvaart & Reizen Passagiers weigeren met kapot Corendon-toestel naar Amsterdam te vliegen Dick Drayer 20-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Corendon-vlucht CD598 van Curaçao naar Amsterdam, gepland voor vertrek afgelopen nacht om 00:30, heeft een vertraging opgelopen door technische problemen. Het toestel vertrok uiteindelijk vanochtend om 06:30. Volgens Corendon weigerden meerdere passagiers, na een eerdere evacuatie uit het vliegtuig, opnieuw aan boord te gaan. Deze groep bleef achter op Curaçao.

De technische problemen ontstonden toen een defect aan de grondapparatuur op luchthaven Hato ervoor zorgde dat de airco aan boord van het vervangende vliegtuig niet functioneerde. Dit leidde tot een onaangename hitte in het toestel. Het cabinepersoneel moest de passagiers tijdelijk uit het vliegtuig laten stappen, terwijl een oplossing werd gezocht. Omdat het nacht was, was er geen luchtvaartpersoneel aanwezig om bepaalde procedures uit te voeren, wat de situatie verder compliceerde.

Corendon-woordvoerder Norman Serphos verklaarde dat de veiligheid altijd prioriteit heeft. “Een vliegtuig vertrekt alleen wanneer het voldoet aan alle strenge veiligheidsvoorwaarden,” aldus Serphos. Het bedrijf betreurt de vertraging en biedt excuses aan de getroffen passagiers. Samen met vliegtuigexploitant World2Fly en afhandelaar Swissport wordt de situatie grondig geëvalueerd.

Volgens de woordvoerder was het noodzakelijk om de verplichte rusttijden van de bemanning te respecteren, wat ook bijdroeg aan de vertraging. Uiteindelijk vertrokken 81 passagiers alsnog met vlucht CD598 naar Amsterdam. De groep passagiers die weigerde terug aan boord te gaan, is op Curaçao gebleven. Corendon belooft maatregelen te treffen om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen.

Amsterdam

De ellende bleek bij aankomst op Schiphol nog niet voorbij, zo meldden verschillende passagiers aan Curacao.nu. Ook daar ontstond er een misverstand, zodat de gate niet open was. Bij de bagageband bleken de koffers op Curacao te zijn achtergebleven. Passagiers klaagden over slechte communicatie aan de kant van Corendon.