Passagiersverkeer luchthaven Curaçao groeit opnieuw met dubbele cijfers

WILLEMSTAD – De luchthaven van Curaçao heeft in de eerste zes maanden van dit jaar zeventien procent meer passagiers verwerkt op Hato dan in de eerste zes maanden van 2022. Het gaat om in totaal 770 duizend passagiersbewegingen, dat wil zeggen alle aankomende en vertrekkende passagiers.

Van dit aantal telde de Curaçao Airport Partners CAP, die de luchthaven beheert 304.500 internationale vertrekkende passagiers, een stijging van zestien procent vergeleken met dezelfde periode in 2022.

CAP registreert ook passagiers op vluchten van en naar de voormalig Nederlands Antilliaanse eilanden, dat waren er de afgelopen zes maanden bijna 65 duizend, 38 procent meer dan de eerste zes maanden het jaar ervoor.

Het aantal aankomende passagiers bedroeg in de eerste zes maanden ruim 366 duizend, een stijging van twintig procent vergeleken met dezelfde periode in 2022.

De algehele groei in passagiersverkeer komt volgens de luchthavenbeheerder tot uiting in de gemiddelde bezettingsgraad van vluchten die aankomen en vertrekken. Die was 84 procent, terwijl de gemiddelde bezettingsgraad in dezelfde periode in 2022 81 procent was.

Amerika

De strategie van de bestemming om verder te diversifiëren in marktaandeel uit Noord-Amerika en Zuid-Amerika blijkt succesvol te zijn en wordt verder gestimuleerd door de groei van het totale accommodatieaanbod. Meer vraag en meer kamers hebben een positieve invloed op de capaciteit van luchtvaartdiensten.

Het marktaandeel van Nederland in het totale aanbod van passagiers bedroeg in de eerste helft van 2023 38 procent. De voormalige Nederlands Antilliaanse eilanden zijn goed voor achttien procent marktaandeel, terwijl de Verenigde Staten twintig procent voor zijn rekening neemt. Canada neemt vier procent in beslag en Zuid Amerika vijftien procent.

Ontwikkelingen

De Canadese markt is krachtig teruggekeerd nadat de grenzen werden heropend voor het winterseizoen 22/23. Air Canada heeft het wekelijkse non-stop aanbod vanuit Toronto tijdens het zomerseizoen verhoogd van één wekelijkse vlucht vóór de pandemie naar drie wekelijkse vluchten.

Daarnaast heeft WestJet een tweede non-stop wekelijkse vlucht vanuit Toronto aangekondigd voor de winter van 2023. Ondanks de uitdagingen op het gebied van personeel en luchtverkeersleiding heeft JetBlue het non-stop aanbod vanuit JFK verhoogd van drie wekelijkse naar vijf wekelijkse vluchten vanaf april 2023.

American Airlines heeft extra non-stop vluchten aangekondigd vanuit Charlotte, die in de winter van 2023 toenemen van wekelijks naar dagelijks. Daarnaast heeft Delta wekelijkse non-stop zaterdagdiensten vanuit Atlanta aangekondigd, die ingaan op 16 december 2023.

Vanuit Zuid-Amerika heeft Copa Airlines zijn pre-pandemische dagelijkse non-stop dienstregeling vanuit Panama volledig hervat. Bovendien heeft Avianca het non-stop aanbod vanuit Bogota verhoogd van dagelijks naar acht wekelijkse vluchten.

Op 24 juni 2023 is het Hato-netwerk naar Zuid-Amerika uitgebreid met de lancering van non-stop wekelijkse vluchten door Azul Airlines vanuit Belo Horizonte.

Tijdens het inaugurale evenement heeft Azul een tweede wekelijkse non-stop vlucht vanuit Belo Horizonte aangekondigd vanaf december 2023. Non-stop diensten vanuit Brazilië bieden meer mogelijkheden tussen onze Zuid-Amerikaanse luchtvaartpartners om het passagiersverkeer vanuit belangrijke voedingsmarkten verder te laten groeien.

Nederland

De Nederlandse markt wordt versterkt door de introductie van extra non-stop diensten door Corendon Airlines, die beginnen met drie wekelijkse vluchten en nemen toe naar vijf wekelijkse vluchten vanaf december 2023.

Corendon Mangrove Beach Curaçao voegt bijna 400 extra hotelkamers toe aan het complex, waarmee het totale aantal kamers bijna 1.000 wordt. Daarnaast breidt TUI zijn winterdienstregeling naar Curaçao uit met vier extra directe en non-stop wekelijkse vluchten vanuit Amsterdam.

De groei van de stoelcapaciteit verhoogt de capaciteit vanuit Nederland met 35 procent. De Verenigde Staten wordt goed voor 22 procent, Canada met 48 procent en Zuid-Amerika met 35 procent.