Pastoor Alfonso Plata overleden in Colombia 

WILLEMSTAD – Pastoor Alfonso Plata is gisterochtend in Colombia overleden. Hij had al enige tijd gezondheidsproblemen.

In Colombia waar hij noodgedwongen behandeling zocht, verslechterde zijn gezondheidstoestand. Op aanbeveling van de artsen in Colombia kon hij niet meer terugkeren naar Curaçao. Het bisdom van Willemstad zorgde ervoor dat hij zorg kon ontvangen in een katholieke zorginstelling.

Pastor Plata heeft in verschillende parochies op Curaçao gewerkt, waaronder Coromoto, Suffisant, Santa Maria, Santa Familia en Westpunt. Vanwege zijn gezondheidsproblemen ontving hij zorg in Alverna en Richardus Huis.