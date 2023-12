Pastoor Baak van Westpunt ernstig mishandeld

WILLEMSTAD – Pastoor Alphonsus Baak is afgelopen vrijdag ernstig mishandeld na een confrontatie bij de snèk van Westpunt. De pastoor sprak daar een man aan die hij verdacht van de diefstal van aluminium dakplaten van de kerk. Dit gesprek liep uit de hand, waarbij de pastoor een harde vuistslag in zijn gezicht kreeg, met als gevolg een gezwollen gezicht, losse tanden en hevige kaakpijn.

In een telefonisch interview met het Antilliaans Dagblad legt Baak uit dat een man hem eerder die week benaderde met de vraag of hij de dakplaten mocht hebben. Baak weigerde, omdat hij ze zelf nog nodig had. Kort daarna werd geprobeerd de dakplaten te stelen, maar deze werden snel door de politie teruggevonden.

De escalatie vond plaats toen Baak de man bij de snèk aansprak over het incident. De verdachte reageerde agressief op Baaks beschuldigingen en deelde een klap uit. Ondanks Baaks weigering om aangifte te doen, heeft de politie van Curaçao toch een 31-jarige verdachte aangehouden, geïdentificeerd als R.G.J.B. Deze beslissing werd genomen vanwege de ernst van de zaak.

In de ochtendkrant Extra en Vigilante wordt verder gemeld dat de verdachte, na het incident, samen met zijn familie zijn excuses heeft aangeboden aan Baak.

Deze gewelddadige gebeurtenis heeft veel aandacht getrokken op het eiland, vooral omdat Baak, bekend en gerespecteerd in de gemeenschap, ervoor koos geen aangifte te doen. Het incident heeft geleid tot verontwaardiging en discussie over respect en veiligheid binnen de gemeenschap. De zaak is nog in behandeling en het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de betrokkenen.