Politie en Justitie Pastoor gearresteerd op luchthaven Hato Dick Drayer 18-02-2025 - 1 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – Een katholieke pastoor is gisteren in de namiddag gearresteerd op luchthaven Hato. Dat bevestigt het bisdom tegenover de Èxtra, zonder verdere details te geven over de identiteit van de pastoor of de reden voor de arrestatie.

Volgens informatie van de krant, maakt de arrestatie deel uit van een strafrechtelijk onderzoek. Wat de exacte aanleiding is, blijft vooralsnog onduidelijk.

De politievoorlichter was op het moment dat de informatie binnenkwam nog niet op de hoogte van de arrestatie. Ook het bisdom gaf weinig details vrij. Het bisdom zegt later een officieel persbericht uit te geven.

