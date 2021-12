Patiënt overleden in CMC aan gevolgen Covid

1 Delen

WILLEMSTAD – Er is gisteren opnieuw een patiënt overleden aan de gevolgen van Covid-19. Die lag in het ziekenhuis. Het totaal aantal mensen dat is overleden aan Corona op Curaçao komt daarmee op 179.

In het CMC liggen drie patiënten die besmet zijn met het virus. Alle drie op de intensive care. 107 mensen zitten in isolatie, drie meer dan maandag.

Op Bonaire liggen ook drie patiënten in het ziekenhuis, maar daar is het aantal actieve cases 254, meer dan twee keer zoveel als op Curaçao.

