Patiënten CMC vooral ontevreden over wachttijden en korte tijd dat verpleegkundigen aan het bed staan

WILLEMSTAD – Bijna zeven op de tien patiënten die in het CMC worden opgenomen, zijn ontevreden over de wachttijd die ze moesten doorlopen om opgenomen te worden of over de informatie over bijwerking van de medicijnen die ze kregen. Ook over de tijd die een verpleegkundige aan het bed van de patiënt besteedt, bestaat ontevredenheid.

De cijfers zijn het resultaat van een eigen gehouden patiënt-tevredenheidsenquête in het CMC. Het ziekenhuis zegt te streven naar een tevredenheid op alle aspecten van zorg van tachtig procent of meer.

De enquêtegegevens zijn verzameld van 1 juli tot 8 september en worden dagelijks geanalyseerd om verbeteringen in te voeren om de scores te verhogen. Patiënten ontvangen deze enquête binnen een week na hun bezoek aan de polikliniek of ziekenhuisopname, variërend van enkele uren tot enkele dagen.

CMC heeft een gemiddelde score van 8,2 ontvangen van de ruim 250 opgenomen patiënten in het onderzoek en een score van 8,3 van de bijna 1.400 mensen die een polikliniek bezochten.

Oplossingen

Om de problemen met wachttijden aan te pakken huurt het CMC meer operatieassistenten in en is gestart met het opleiden van eigen operatieassistenten. Bovendien is het ziekenhuis bezig met de standaardisatie van verpleegprocessen en het optimaliseren van de beschikbaarheid van verpleegkundigen op alle afdelingen.

Voor de poliklinische zorg wordt proactief informatie verstrekt over wachttijden in de wachtruimte. Ook vindt er optimalisatie van processen en afstemming van de vraag naar gezondheidszorg (aantal patiënten) met de beschikbaarheid van specialisten.