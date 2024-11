Sport Patrick van Aanholt gaat bij Sparta Rotterdam spelen Dick Drayer 12-11-2024 - 1 minuten leestijd

ROTTERDAM – Sparta Rotterdam heeft de 34-jarige linksback Patrick van Aanholt gecontracteerd. Na het aflopen van zijn contract bij Galatasaray afgelopen zomer was Van Aanholt transfervrij. Hij tekent op Het Kasteel een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra jaar.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is verheugd over de komst van Van Aanholt: “Patrick is een speler die zich overal bewezen heeft en zijn sporen verdiend heeft in het (inter)nationale voetbal. Door hem vast te leggen, voegen we kwaliteit en ervaring toe aan onze spelersgroep. We zijn blij hem te kunnen verwelkomen en wensen hem veel succes bij onze club.”

Van Aanholt heeft een rijke carrière achter de rug, met negentien interlands voor het Nederlands elftal. Hij speelde onder meer voor Chelsea, Newcastle United en recentelijk op huurbasis voor PSV. Van Aanholt heeft Curaçaose roots. Hij is geboren in ‘s-Hertogenbosch, Nederland, maar zijn ouders komen uit Curaçao. Daarnaast is hij de neef van Leroy Fer, eveneens een Nederlands international van Curaçaose afkomst.

67