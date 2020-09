PCR-testinstructeur Sint-Eustatius zelf besmet

Statia – De man die donderdag aankwam op Sint-Eustatius om medisch personeel te trainen met de PCR-test is gisteren zelf positief getest. Hij is onmiddellijk in isolatie geplaatst.

Elf mensen met wie hij in contact was zijn meteen getest. Een van hen bleek ook positief. De andere tien waren negatief en worden vrijdag weer getest voor controle.

De kans dat er meer mensen op het eiland besmet zijn is volgens de autoriteiten minimaal.

