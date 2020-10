Pelikaan weer terug op Curaçao

Willemstad – De Zr.Ms. Pelikaan is weer op Curaçao. Het ondersteuningsschip was sinds eind vorig jaar in Nederland voor groot onderhoud en een midlife update.

De Pelikaan opereert al 13 jaar in de Caribische zee. Het schip verricht daar ondersteuningszaken en levert noodhulp. Met de update moet het schip nog minimaal 11 jaar mee. De vervanger van het schip wordt in 2030 gebouwd, waarna die een jaar later klaar moet zijn.

