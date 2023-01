Pensioenfonds APC en Monumentenfonds gaan samenwerken

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao en de Stichting Monumentenfonds Curaçao werken samen. Eind 2022 is dat vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Het gaat hierbij om een nieuwe dienstverlening waarbij de Stichting Monumentenfonds Curaçao niet optreedt als subsidieverstrekker of zorgdraagt voor de restauratiefinanciering.

In plaats daarvan geeft het Monumentenfonds bouwkundige en technische advisering bij de restauratie van hun monument. De financiering komt van het pensioenfonds.

Momenteel werken de partijen samen aan de renovatie van het ‘NAAM-gebouw’ op de Johan van Walbeeckplein in het historische stadsdeel Pietermaai. Dit monument uit 1943, ook wel bekend als ‘Het Cultureel Centrum’ of ‘De Oude Leeszaal’, is kenmerkend voor haar architectuur in de stijl van Moderne Beweging (art deco).

Tegenwoordig kent men het gebouw ook als de huisvesting van de Stichting NAAM die het oostelijke deel van het pand huurt van het pensioenfonds. Na de huidige restauratiewerkzaamheden zal het westelijke deel van het gebouw weer worden verhuurd.