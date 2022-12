Pensioenfonds APC laat zien welke richting het gebied rond Plaza Waterfort eruit gaat zien

WILLEMSTAD – Het Waterfort Plaza Masterplan is klaar en ligt ter beoordeling op het ministerie van Verkeer en Vervoer. Dat meldt het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC. Het masterplan is een stedenbouwkundige uitwerking met ‘renders’ en sfeerbeelden.

Het gaat volgens APC niet om de architectuur, noch om een definitief ontwerp, maar om de beschrijving van een ontwikkelingsrichting voor het Waterfort Plaza gebied, waarin leefbaarheid, kwaliteit, erfgoed, klimaat, duurzaamheid en economie hoog in het vaandel staan.

De herontwikkeling van Waterfort Plaza biedt de unieke kans om het gebied onderdeel te maken van de rest van Punda en Willemstad en om een relatie te creëren tussen het bestaande en het nieuwe, rekening houdend met de rest van de omgeving.

Nadat het ministerie van VVRP het masterplan goedkeurt, kan het architectenteam door met de architectuur en overige ontwerp-werkzaamheden.

Het masterplan en de bijbehorende maquette zijn deze week ook gepresenteerd aan gouverneur Lucille George-Wout en de waarnemend vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, Judith Jeurissen.

Kaders en strategie

Bij de ontwikkeling van het masterplan is rekening gehouden met het Eilandelijk Ontwikkelingsplan. de door UNESCO benoemde Outstanding Universal Value van Historisch Willemstad, de Monumenteneilandsverordening voor de waterfortboogjes, het Regeerprogramma 2022-2025, en de Sustainable Development Goals.

De herontwikkeling vraagt vanwege de omvang, ligging en ambities, om een op maat gesneden ontwikkelstrategie. De locatie kent een rijke historie. Het uitgangspunt is om voort te bouwen op de bestaande cultuurhistorische waarden van het gebied. Er dient begrip te zijn voor de schaal van de huidige stad, en andersom dienen ook de gebruikers zich dit nieuwe stuk stad eigen kunnen maken vanuit de (onbewuste) kennis van de stad.

Masterplan

Vanaf de eerste studies voor het masterplan werd duidelijk dat de historische kaders, te weten het Waterfort, Fort Amsterdam, Plaza Piar en Plaza Cola Debrot, gerespecteerd, behouden en waar mogelijk zelfs versterkt moeten worden.

De richting van de nieuwe bebouwing hoeft het fort niet te volgen, maar dient het fort autonoom te laten. De nieuwe bebouwing zal een eigen identiteit hebben, maar zoekt in schaal en oriëntatie verbinding en dialoog met de historische omgeving.

Zo wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal, zonder dat het verhaal afgebroken wordt. Op basis van het voorgaande is een compositie van volumes gemaakt die aansluiten op de bestaande stad, in lengte en breedte, maar ook qua hoogte.

Naar zee toe, neemt de hoogte langzaam toe waarbij het geen deken van een bepaalde hoogte is, maar een speels geheel met één accent als markering van de haveningang.

In het masterplan is gekozen voor een fijnmazige opzet van verbindingen. Een fijnmazigheid die ook te ervaren is in historisch Punda, waarin alle zintuigen een rol spelen. Je ruikt de zee en het eten voordat je het ziet; je hoort de muziek, het gelach en het geroezemoes voordat je het ziet.

De verbindingen bij het Waterfort Plaza project moeten ook beschikken over deze kwaliteiten aangezien ze appelleren op ons menszijn en op het opdoen van nieuwe ervaringen.

De verbindingen hebben allen hun eigen karakteristieken zoals de hoogteverschillen, brugverbindingen, vista’s op zee of op plazas. Door de grote diversiteit aan functies en verschijningsvormen, gaan de verbindingen geen concurrentie met elkaar aan maar versterken ze elkaar door synergie en belevingswaarde.

Men kan wandelen, genieten van de zee, de stad en de context waarbinnen alles zich afspeelt. Maar men kan ook gericht op zoek gaan naar bepaalde functies of recreatief verpozen. Een groot aanbod aan ervaringen dat een diverse groep bezoekers en gebruikers zal aanspreken.

Waterfort Festival

Gelijklopend met het 25 jarig jubileum van Willemstad op de UNESCO Werelderfgoed lijst, vindt op zaterdag 3 december 2022 het Waterfort Festival plaats, georganiseerd in nauwe samenwerking met de experts van Kaya Kaya.

Hiermee lanceert APC officieel de herontwikkeling van het Waterfort Plaza. Het overkoepelende thema van het evenement is verleden, heden en toekomst. In de boogjes aan het Plaza Cola Debrot zal APC aanwezig zijn met een visuele weergave van het masterplan.