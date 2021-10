Pensioengerechtigde leeftijd Aruba in principe naar 66

21 Gedeeld

ORANJESTAD – Aruba verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 naar 66 jaar. Dat is conform afspraak met Nederland. Maar er wordt nog wel gekeken of er alternatieven zijn voor deze maatregel met hetzelfde budgettaire effect.

Een onafhankelijk economisch instituut wordt aangewezen door het COHO in overleg met Aruba om dit te onderzoeken. Dat brengt in kaart wat de structurele budgettaire effecten zijn voor de betaalbaarheid van de pensioenen en sociale zekerheid in de toekomst.

