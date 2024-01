Percy Pinedo krijgt Kuki Award 2023 voor blog ‘Hòrta Shòrt’

WILLEMSTAD – De KUKI-award voor de meest geüpdate website van het jaar 2023 werd afgelopen vrijdag uitgereikt aan Percy Pinedo voor zijn blog ‘Hòrta Shòrt’ (percypinedo.com). De award bestond uit een door Rianne Hellings en Ace Suares ontworpen trofee gemaakt van oude computeronderdelen en een voorgeprogrammeerde Microbit die op commando de temperatuur aangeeft.

Ongeveer honderd mensen volgden de presentatie van Rianne Hellings, websitebouwer en designer van Kuki+Ko, over de websites die in het jaar 2023 goed gebruik hebben gemaakt van de digitale online mogelijkheden die een website biedt.

Percy Pinedo won de award omdat op zijn blog ‘Hòrta Shòrt’ in het jaar 2023 opmerkelijk veel content is gepubliceerd, die uitzonderlijk vaak bekeken werd. Zo werd zijn laatste post binnen 5 dagen 3500 keer bekeken en kreeg dertig reacties. De blog is in het Papiaments en gaat vooral over historische plaatsen, gebeurtenissen en anecdotes op Curaçao. Percy nam de award persoonlijk in ontvangst.

De KUKI-award werd voor de achttiende keer uitgereikt.